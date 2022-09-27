За даними видання, Центральне розвідувальне управління США застерігало про атаки по газопроводах у Балтійському морі. Схоже, що Німеччина недооцінила загрозу.

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Атаку на "Північні потоки" могла здійснити тільки держава, – ЗМІ

26 вересня, коли повідомили про раптове зменшення тиску у трубах, у Німеччині припустили, що могла статися цілеспрямована атака. Водночас про небезпеку диверсій на "Північні потоки" повідомляли ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Однак, як пише видання, тепер у Бундестазі вважають, що недооцінили рівень загрози.

Федеральний уряд Німеччини працює над встановленням обставин інциденту. Зокрема, звертатимуть увагу на підозрілу діяльність російських кораблів у Балтійському морі. Її проаналізують через супутникові знімки.

Водночас атаку такого рівня могла здійснити лише держава. Адже для неї потрібно було використати підводні човни та водолазів. При цьому у Берліні мають сумніви, хто саме стоїть за цим. Мовляв, українські спецслужби технічно, швидше за все, не змогли б вчинити таку атаку. Крім того, це мало б негативні наслідки для Києва.

Водночас росія технічно здатна на це, але її політичний інтерес для Берліну незрозумілий.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, США готові допомогти Євросоюзу через витік газу з трубопроводів. Водночас там зауважили, що цей інцидент підкреслює важливість здобуття енергетичної незалежності.

Коротко про витік газу на "Північних потоках"

27 вересня оператор "Північного потоку" заявив про руйнування 3 гілок газопроводів.

За даними шведської національної сейсмічної мережі, на місцях витоків газу пролунали вибухи. У Німеччині почали розслідувати диверсію.

У росії заявили про причетність "диверсійних груп". Водночас в Офісі Президента вважають, що за цим може стояти росія. Так вона хотіла спричинити економічну дестабілізацію у ЄС.

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