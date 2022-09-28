Загадкова передбачуваність

Як виявилося, три з чотирьох труб, що становлять ці потоки, підірвали. І до обіду в морі можна було констатувати екологічну катастрофу, вода в територіальних водах Данії перетворилася на воду з газом.

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Пікантності ситуації додає той факт, що газопроводи вже не качали газ. У морі вийшов технічний газ із труб. "Північний потік-2" так і не запустився через санкції, а "Північний потік" був зупинений самими росіянами. У межах шантажу Європи та всього світу, відомого під кодовою назвою "бомбити воронеж".

Таким чином ситуація виглядала абсолютно по-ідіотськи. Хтось підірвав газопроводи, які не працювали. Проблем для ЄС це не додавало. Сам факт підриву газопроводів призвів до зростання вартості газу лише на 6%. Коли таке трапляється, завжди дивишся у бік кремля. Але навіть тут мотивацію важко було знайти. Пішли вхід версії про те, що таким чином "Газпром" захищається від майбутніх судових позовів за непостачання газу.

Можна було навіть уявити собі, що скоро техніки "Газпрому" чи дружніх компаній знайдуть візитівку Яроша, посвідчення Буданова чи диверсанта, який потонув, з українськими татуюваннями. Але все виявилося простіше. І прояснилося менш, як за добу, коли ми побачили другу частину марлезонського балету. А саме – заява "Газпрому".

Стратегія гопників

Компанія народила геніальну сентенцію про те, що оскільки "Нафтогаз" подає на "Газпром" до суду (в черговий раз), то це є проявом недружньої політики і призведе до того, що матінка-росія введе проти "Нафтогазу" санкції, а отже, "Газпром" не зможе здійснювати транзит українською трубою. І газ до Європи йтиме лише через вузьку турецьку трубу, якою він надходить ще й Угорщині.

В результаті ціни зросли вже суттєвіше. І додали за підсумками дня вже 19%, піднявшись із 1700 доларів до 1900 доларів за тисячу кубометрів. Щоправда, на тлі недавнього зниження з 3500 доларів за тисячу кубометрів це вже не так вражає.

Збіг? В один день підриваються два потенційні маршрути газу до Європи і ставиться під питання транзит територією України. Ні, не те щоб це було сюрпризом, що "Газпром" відключить газ ближче до зими. Просто, як виявилось, у кремлі не хочуть просто відключити газ. Вони хочуть перед цим ще трохи пограти в улюблений шантаж.

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Так чи інакше, заява "Газпрому" повністю знімає питання на тему "хто ж підірвав три з чотирьох гілок "Північних потоків". Хлопці зробили явку з повинною. Не дуже, правда, й приховуючи це. Ви запитаєте, чому лише три з чотирьох гілок підірвали? Хто його знає. Не можна відкидати чергову криворукість і головотяпство нових петрових і боширових, у яких міг тупо не спрацювати один із вибухових пристроїв.

Тепер легше уявити, що ми побачимо у третьому акті цієї вистави. росія може вийти і погрожувати санкціями проти "Нафтогазу", за якими має настати повна зупинка транзиту. Традиційне "або ви знімете санкції, або ми введемо свої". Або ви починаєте переговори, або ми будемо вас морозити. Нічого нового.

Вести переговори, ескалюючи. Підняти ставки. Традиційний метод ведення переговорів путіним а-ля пітерське підворіття. Інакше росія просто не вміє вести політику. Лише силою.

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Путін мав усіх переграти, але прогорів

На що ставить путін? Що Європа таки слабка. Що економічна криза розверне все у бік путіна. Що під загрозою рецесії лобісти зможуть протиснути владу. Що загроза тарифних майданів змусить керівництво ЄС приповзти до кремля. Що Орбану, нарешті, вдасться шантажувати Європу.

Біда, що путін знову запізнився. Європа вже прийняла той факт, що доведеться пройти зиму без російського газу. Наповнила сховища. Запустила енергетичні програми економії. Загальна вартість для ЄС плану життя без росії складе 500 мільярдів євро. І тепер зима не виглядає такою страшною, як ще кілька місяців тому. Тепер розвернути всю величезну бюрократичну машину, та ще й під загрозою явного шантажу з войовничою риторикою, просто неможливо.

Тож ролики про Європу, що замерзає, можна дивитися, попиваючи чай в Сочі з лукашенком. Більше вони вже нікого вразити не можуть. путін знову всіх переграв.

Актуальне – що сталося із "Північними потоками": дивіться відео