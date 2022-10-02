Єнс Столтенберг прокоментував здатність українських військових чинити опір російським загарбникам. На його думку, звільнення Лиману продемонструвало військову підготовленість ЗСУ.

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Столтенберг про успіхи українських солдатів

У своєму інтерв'ю генсек НАТО заявив, що нашим воякам вдалось витіснити окупантів з Лиману, що на Донеччині, завдяки своїм навичкам, хоробрості й сучасній зброї від союзників.

Ми бачили, що ЗСУ змогли звільнити Лиман. Це показує, що українці домагаються прогресу, здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, хоробрості, навичкам, але, звісно, і завдяки сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники,

– заявив Столтенберг.

За його словами, країни Альянсу продовжуватимуть підтримувати Україну економічно, політично, а також військовим обладнанням. Він переконаний, що згодом Києву вдасться повернути під контроль території.

Генсек НАТО про ядерні погрози Путіна

Раніше Столтенберг прокоментував ядерний шантаж Кремля та спроби Путіним анексувати українські області. Він наголосив, що виграти ядерну війну неможливо й незаконне приєднання регіонів нашої держави до Росії "не змінює суті".

Він підкреслив, що Україна – це жертва, а не агресор і має право повернути окуповані території. Країни цивілізованого світу не повинні перейматись "ескалацією конфлікту", постачаючи нам зброю.

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