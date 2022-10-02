Йенс Столтенберг прокомментировал способность украинских военных сопротивляться российским захватчикам. По его мнению, освобождение Лимана продемонстрировало военную подготовленность ВСУ.

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Столтенберг об успехах украинских солдат

В своем интервью генсек НАТО заявил, что нашим воинам удалось вытеснить оккупантов из Лимана, что в Донецкой области благодаря своим навыкам, храбрости и современному оружию от союзников.

Мы видели, что ВСУ смогли освободить Лиман. Это показывает, что украинцы добиваются прогресса, способны оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, но, конечно, и благодаря современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники,

– заявил Столтенберг.

По его словам, страны Альянса будут продолжать поддерживать Украину экономически, политически, а также военным оборудованием. Он уверен, что впоследствии Киеву удастся вернуть под контроль территории.

Генсек НАТО о ядерных угрозах Путина

Ранее Столтенберг прокомментировал ядерный шантаж Кремля и попытки Путиным аннексировать украинские области. Он подчеркнул, что выиграть ядерную войну невозможно и незаконное присоединение регионов нашего государства к России "не меняет сути".

Он подчеркнул, что Украина – это жертва, а не агрессор и имеет право вернуть оккупированные территории. Страны цивилизованного мира не должны беспокоиться об "эскалации конфликта", снабжая нас оружием.

Обратите внимание – брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: смотрите видео