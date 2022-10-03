Для Путіна ситуація погіршується з кожним новим кроком й вона все більше нагадує "глухий кут". Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Фактор Лиману

Російський політик зазначив, що Путін загнав себе у політичний цугцванг, який лише погіршує ситуацію.

Звільнення Лиману дуже сильно послабило Путіна. Коли він шантажував ядерною зброєю, то посилався на "доктрину безпеки", в якій чітко написано, що Росія може застосовувати ядерну зброю у разі нападу на території, які вона вважає за своїми. Ось стався напад – ЗСУ відвоювали назад місто й що далі?,

– розповів опозиціонер.

За його словами, з 24 лютого Путін робить різні дії, які не сприяють загальній ситуації для Кремля.

"Наприклад – мобілізація. Якби він не пішов би на мобілізацію – то швидко програв би. А коли пішов на це – одразу виникли запитання щодо того, як ця непрофесійна армія поводитиметься. Цілком очевидно, що усередині країни настрої дуже різко змінилися й рейтинги Путіна стали падати після цього", – додав Гудков.

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На його думку, одна справа – коли росіяни підтримували картинку війни у телевізорі, а інша – коли їх висмикують проти їхньої ж волі з мирного життя та відправляють "на забій" або ж на 10 років до в'язниці.

"Тепер він має реалізувати загрозу ядерним ударом, оскільки напад стався. Але він не готовий до застосування такої зброї, бо це йому загрожує ще більшим погіршенням ситуації та військовою відповіддю країн НАТО. Невідомо також, як це вплине на внутрішньоелітні підходи", – переконаний опозиціонер.

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Показова слабкість

Експерт також скептично оцінив ідею кремля "запитати" думку жителів окупованих територій щодо "кордонів" окупованих областей.

Якщо він хоче запитати думку населення, яке проживає на тимчасово окупованих територіях, всі розуміють, що нікого в Кремлі їхня думка не цікавить. Вони намалювали на "референдумі" 90 відсотків підтримки, як і на виборах у Росії... У такому випадку це буде демонстрація слабкості. До цього йому було просто начхати на думку звичайних людей,

– вказав Гудков..

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Наступний хід Кремля

Опозиціонер сподівається, що ядерний удар по Україні є малоймовірним, "хоча нічого стверджувати зараз не можна".

Що він робитиме далі? На його місці я б просто отруту прийняв, або застрелився, бо в нього немає жодного хорошого виходу. Десь він намагатиметься шантажувати, а десь програватиме. У Кремлі чудово розуміють, що умови на фронті не на їхню користь. При цьому Путін живе в якомусь світі ілюзій,

– пояснив він.

На його думку, у Москві сподіваються, що європейці "побояться холоду, або замерзнуть після "вибухів" на "Північних потоках".

"У них є надія, що Захід віддасть перевагу теплу у будинках замість підтримки України. Це ілюзії, з якими Путін дуже болісно "розлучатиметься". Зустріч із реальністю для нього буде непростою", – резюмував Гудков.

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