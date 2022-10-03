Мотивація та професійна підготовка українських воїнів разом з західною зброю посприяли процесу деокупації. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий ЗСУ, секретар комітету Верховної Ради з питань безпеки й оборони Роман Костенко.

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Як ЗСУ вдається звільняти Херсонщину

Військовий розповів, що саме на Херсонщині сконцентровані велика кількість російських військ і техніки. Ба більше, там перебувають найкращі російські військові, зокрема повітряно-десантні війська, майже повністю укомплектовані контрактниками.

Це професійні військові, вмотивовані. Та попри все це, наші Збройні Сили спроможні наступати. Хоч і на тактичному рівні, але виходити на певні рубежі для подальших серйозних операцій,

– запевнив Роман Костенко.

Він відзначив, що хоч звільнених населених пунктів поки що не так багато, але оборона росіян тут дуже щільна. Відтак просування навіть на 100 метрів потребує доволі значних зусиль.

"Тут дещо інша обстановка, ніж на інших напрямках. Для Путіна стратегічно важливий цей плацдарм, він це розуміє. Для нього в стратегічному плані важливий весь Південь, і він розуміє, що коли його виб'ють за берег Дніпра, на Південь у перспективі можна взагалі не розраховувати", – заявив народний обранець.

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Чому росіяни змогли так довго протриматися

Попри постійні ураження мостів і паромних переправ на Херсонщині, росіяни постійно збільшують їхню кількість. Крім того, вони змогли полагодити дамбу в Новій Каховці.

Логістика погіршилася відчутно, але зараз їм цього достатньо, щоб забезпечувати день – два безперебійної логістики, аби протистояти нашим Збройним Силам,

– пояснює Роман Костенко.

Зокрема, росіяни намагаються зводити пантонні переправи в різних місцях. На жаль, техніки для цього в них достатньо. Ця техніка вже стара, але дає можливість переправлятися через ріку.

Крім того, військовий підкреслює і важливість для Росії втримувати Херсон. Мовляв, це виключно політичне рішення. Адже у військовому плані це не надто доцільно.

"У військовому плані вони могли б хіба що піти далі в наступ у бік Миколаїв – Одеса, щоб робити цей плацдарм більшим. Оскільки він постійно прострілюється нашими ракетами та артилерією, а росіяни зазнають шалених втрат", – заявив військовослужбовець.

За його словами, російські військові просто терплять, поки їх вбивають. Тому їм було б доцільніше відійти, щоб зменшити втрати. Втім, для Путіна – це просто питання авторитету, адже він задекларував надвисокі цілі.

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Перспективи фронту на Херсонщині

Наш співрозмовник вважає теоретично можливим обвал фронту на Херсонщині. Втім, на цій ділянці фронту в росіян оборона вибудувана у два ешелони, а в деяких місцях ЗСУ вже змогли прорвати перший ешелон.

Зараз вже вклинились у другий і ведуть з ними бої в другому ешелоні. Він укріплений так само сильно. Враховуючи важливість напрямку, противник зробив кілька ешелонів оборони й закріпився на них,

– розповідає Роман Костенко.

Відтак він пояснює, що не варто розраховувати, що фронт на цій ділянці обвалиться, а ЗСУ зможуть зайти до Берислава чи Каховки без боїв. Саме тому просування таке повільне, адже противник чинить спротив.

Звільнені населені пункти Херсонщини в жовтні: