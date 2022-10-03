Мотивация и профессиональная подготовка украинских воинов вместе с западным оружием поспособствовали процессу деоккупации. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный ВСУ, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Роман Костенко.

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Как ВСУ удается освобождать Херсонскую область

Военный рассказал, что именно в Херсонской области сконцентрировано большое количество российских войск и техники. Более того, там находятся лучшие российские военные, в частности воздушно-десантные войска, почти полностью укомплектованные контрактниками.

Это профессиональные военные, мотивированные. Но несмотря на все это, наши Вооруженные Силы способны наступать. Хоть и на тактическом уровне, но выходить на определенные рубежи для дальнейших серьезных операций,

– заверил Роман Костенко.

Он отметил, что хоть освобожденных населенных пунктов пока не так много, но оборона россиян здесь очень плотная. Поэтому продвижение даже на 100 метров требует довольно значительных усилий.

"Здесь несколько иная обстановка, чем на других направлениях. Для Путина стратегически важен этот плацдарм, он это понимает. Для него в стратегическом плане важен весь Юг, и он понимает, что когда его выбьют за берег Днепра, на Юг в перспективе можно вообще не рассчитывать", – заявил народный избранник.

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Почему россияне смогли так долго продержаться

Несмотря на постоянные поражения мостов и паромных переправ в Херсонской области, россияне постоянно увеличивают их количество. Кроме того, они смогли починить дамбу в Новой Каховке.

Логистика ощутимо ухудшилась, но сейчас им этого достаточно, чтобы обеспечивать день – два бесперебойной логистики, чтобы противостоять нашим Вооруженным Силам,

– объясняет Роман Костенко.

В частности, россияне пытаются возводить понтонные переправы в разных местах. К сожалению, техники для этого у них достаточно. Эта техника уже старая, но дает возможность переправляться через реку.

Кроме того, военный подчеркивает и важность для России удерживать Херсон. Мол, это исключительно политическое решение. Ведь в военном плане это не слишком целесообразно.

"В военном плане они могли бы разве что пойти дальше в наступление в сторону Николаев – Одесса, чтобы делать этот плацдарм большим. Поскольку он постоянно простреливается нашими ракетами и артиллерией, а россияне несут огромные потери", – заявил военнослужащий.

По его словам, российские военные просто терпят, пока их убивают. Поэтому им было бы целесообразнее отойти, чтобы уменьшить потери. Впрочем, для Путина – это просто вопрос авторитета, ведь он задекларировал сверхвысокие цели.

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Перспективы фронта в Херсонской области

Наш собеседник считает теоретически возможным обвал фронта в Херсонской области. Впрочем, на этом участке фронта у россиян оборона выстроена в два эшелона, а в некоторых местах ВСУ уже смогли прорвать первый эшелон.

Сейчас уже вклинились во второй и ведут с ними бои во втором эшелоне. Он укреплен так же сильно. Учитывая важность направления, противник сделал несколько эшелонов обороны и закрепился на них,

– рассказывает Роман Костенко.

Следовательно, он объясняет, что не стоит рассчитывать, что фронт на этом участке обвалится, а ВСУ смогут зайти в Берислав или Каховку без боев. Именно поэтому продвижение такое медленное, ведь противник оказывает сопротивление.

Освобожденные населенные пункты Херсонской области в октябре: