Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Кремль продовжує свої намагання щодо анексії української території.
Зверніть увагу Краще б спитали у ЗСУ: Кремль планує радитись з населенням щодо кордонів "анексованих областей"
У Росії продовжують ганебний фарс зі спробою анексії українських територій. Держдума ратифікувала "угоди" про анексію.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Кремль продовжує свої намагання щодо анексії української території.
Зверніть увагу Краще б спитали у ЗСУ: Кремль планує радитись з населенням щодо кордонів "анексованих областей"