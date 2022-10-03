Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Кремль продовжує свої намагання щодо анексії української території.

Зверніть увагу Краще б спитали у ЗСУ: Кремль планує радитись з населенням щодо кордонів "анексованих областей"