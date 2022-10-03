Кремль не знає, які території намагається приєднати

У Кремлі продовжують уникати прямої відповіді щодо кордонів приєднаних Росією територій. Їм у цьому якнайкраще допоможуть ЗСУ, тож можуть не поспішати.

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Попередньо, Пєсков не зміг відповісти на запитання, у яких саме кордонах буде визнано Херсонську та Запорізьку області. Сьогодні знову вирішив відійти від відповіді такими ось обіцянками – мовляв, будуть "радитись з людьми".

Про межі Херсонської та Запорізької областей Кремль продовжить "радитися з населенням цих областей",

– цитують російські ЗМІ Пєскова.

Самопроголошені "ЛНР" та "ДНР", за словами Пєскова, увійдуть до складу Росії у межах 2014 року.

В Думі вже мають відповідь

Міністр юстиції Росії Павло Крашенинников заявив, що Запорізька область входить до Росії у своїх адміністративних кордонах, а Херсонська область із двома районами Миколаївської області.

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