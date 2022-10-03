Кремль не знає, які території намагається приєднати
У Кремлі продовжують уникати прямої відповіді щодо кордонів приєднаних Росією територій. Їм у цьому якнайкраще допоможуть ЗСУ, тож можуть не поспішати.
Увага Кадиров та Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, – ISW
Попередньо, Пєсков не зміг відповісти на запитання, у яких саме кордонах буде визнано Херсонську та Запорізьку області. Сьогодні знову вирішив відійти від відповіді такими ось обіцянками – мовляв, будуть "радитись з людьми".
Про межі Херсонської та Запорізької областей Кремль продовжить "радитися з населенням цих областей",
– цитують російські ЗМІ Пєскова.
Самопроголошені "ЛНР" та "ДНР", за словами Пєскова, увійдуть до складу Росії у межах 2014 року.
В Думі вже мають відповідь
Міністр юстиції Росії Павло Крашенинников заявив, що Запорізька область входить до Росії у своїх адміністративних кордонах, а Херсонська область із двома районами Миколаївської області.
До теми – скандальні заяви Пєскова з Кремля: дивитись відео
Головне про спроби Кремля анексувати українські території
- Російський диктатор Владімір Путін 30 вересня оголосив про рішення включити до складу Росії території чотирьох областей: Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької.
- Передумовою стали сфальсифіковані результати фейкових референдумів – нібито переважна більшість виборців "проголосували" за входження окупованих територій України до складу Росії.
- Ці підставні референдуми проходили із численними порушеннями міжнародного та людського права. Люди голосували під примусом, тиском. Заявили про 90% явку виборців, що не можливо просто фізично, адже багато людей покинули окуповані території.
- Тож загарбники зараховували пусті бюлетені та не соромились навіть на камеру. Очевидці зафіксували порушення і опублікували відповідні фото.
- Голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив проведення незаконних "референдумів" на окупованих територіях України і фальсифікацію їхніх результатів.
- Володимир Зеленський наголосив, що "приєднання" захоплених регіонів до Росії означає закриття будь-яких переговорів із Москвою.