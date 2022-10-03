Кремль не знает, какие территории пытается присоединить

В Кремле продолжают избегать прямого ответа по поводу границ присоединенных Россией территорий. Им в этом лучше помогут ВСУ, поэтому могут не спешить.

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Предварительно, Песков затруднился ответить на вопрос, в каких именно границах будет признана Херсонская и Запорожская области. Сегодня снова решил отойти от ответа такими вот обещаниями – мол, будут "советоваться с людьми".

О границах Херсонской и Запорожской областей Кремль продолжит "советоваться с населением этих областей",

– цитируют российские СМИ Пескова.

Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР", по словам Пескова, войдут в состав России в пределах 2014 года.

В Думе уже есть ответ

Министр юстиции России Павел Крашенинников заявил, что Запорожская область входит в Россию в своих административных границах, а Херсонскую область с двумя районами Николаевской области.

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