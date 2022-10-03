Для Путина ситуация ухудшается с каждым новым шагом и все больше напоминает "тупик". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

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Фактор Лимана

Российский политик отметил, что Путин загнал себя в политический цугцванг, который только усугубляет ситуацию.

Освобождение Лимана очень сильно ослабило Путина. Когда он шантажировал ядерным оружием, то ссылался на "доктрину безопасности", где четко написано, что Россия может применять ядерное оружие в случае нападения на территории, которые она считает своими. Вот произошло нападение – ВСУ отвоевали назад город, и что дальше?

– рассказал оппозиционер.

По его словам, с 24 февраля Путин предпринимает разные действия, не способствующие общей ситуации для Кремля.

"Например, мобилизация. Если бы он не пошел на мобилизацию – быстро бы проиграл. А когда пошел на это – сразу возникли вопросы относительно того, как эта непрофессиональная армия будет вести себя. Совершенно очевидно, что внутри страны настроения очень резко изменились, и рейтинги Путина стали падать после этого", – добавил Гудков.

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По его мнению, одно дело – когда россияне поддерживали картинку войны в телевизоре, а другое – когда их выдергивают против их же воли из мирной жизни и отправляют "на убой" или на 10 лет в тюрьму.

"Теперь он должен реализовать угрозу ядерного удара, поскольку нападение произошло. Но он не готов к применению такого оружия, потому что это ему грозит еще большим ухудшением ситуации и военным ответом стран НАТО. Неизвестно также, как это повлияет на внутриэлитные подходы", – убежден оппозиционер.

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Показательная слабость

Эксперт также скептически оценил идею Кремля "спросить" мнение жителей оккупированных территорий относительно "границ" оккупированных областей.

Если он хочет спросить мнение населения, проживающего на временно оккупированных территориях, все понимают, что никого в Кремле их мнение не интересует. Они нарисовали на "референдуме" 90 процентов поддержки, как и на выборах в России... В таком случае это будет демонстрация слабости. До этого ему было просто наплевать на мнение обычных людей,

– указал Гудков. .

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Следующий ход Кремля

Оппозиционер надеется, что ядерный удар по Украине маловероятен, "хотя ничего утверждать сейчас нельзя".

Что он будет делать дальше? На его месте я бы просто яд принял или застрелился, потому что у него нет никакого хорошего выхода. Где-то он будет пытаться шантажировать, а где-то проигрывать. В Кремле прекрасно понимают, что условия на фронте не в их пользу. При этом Путин живет в каком-то мире иллюзий,

– объяснил он.

По его мнению, в Москве надеются, что европейцы "побоятся холода или замерзнут после "взрывов" на "Северных потоках".

"У них есть надежда, что Запад предпочтет тепло в домах вместо поддержки Украины. Это иллюзии, с которыми Путин будет очень болезненно "расставаться". Встреча с реальностью для него будет непростой", – резюмировал Гудков.

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