Однако желающих повоевать в Украине просто нет. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Задача очень сложная
Пионтковский подчеркнул, что до недавнего времени идею мобилизации в россии отвергали. 13 сентября на трибуну "вылез" зюганов и требовал мобилизацию. Песков и другие говорили, что этого ни в коем случае не будет.
Более того, через час пресс-секретаря зюганова "вытащили" на первый канал телевидения, где он объяснял, что геннадий андреевич имел в виду экономическую мобилизацию – три смены на военных заводах и так далее. И вдруг такой резкий поворот,
– сказал публицист.
Желающие повоевать уже пали в Украине
Те люди, которые были обмануты российско-имперской пропагандой и хотели повоевать в Украине – это уже сделали и в основном лежат в украинских черноземах.
Желающих по собственному желанию туда поехать просто нет. Это задача, которую невозможно выполнить. Только путем драконовских законов – 10 лет тюрьмы за неявку на сборный пункт, 15 лет за участие в протестах. Это признак отчаяния и растерянности российской верхушки и прежде всего самого путина,
– отметил он.
Российский публицист добавил, что главная задача россии – "загнать" на войну в Украине огромное количество населения.
"Темп протеста будут определять успехи украинской армии. К примеру, освобождение Херсона произведет шоковое впечатление на российское общество, в том числе – на бункер путина, что приведет к серьезным политическим изменениям", – убежден Пионтковский.
Обращение Зеленского к россиянам добавляет "масла в огонь"
Зеленский каждый день обращается к россиянам, призывая не принимать повестки или сразу сдаваться в плен. Он задает вопрос ребром: "Жизнь или смерть – выбирайте".
"Эти обращения добавляют "масла в огонь". Мы видим это и по поведению мобилизованных, а по протестам – несмотря на жесткие репрессии, все-таки уже 1000 человек арестованы", – сказал Пионтковский.
Однако самый мощный эффект, который подчеркнул Пионтковский, произведут успехи украинской армии. Так, с нетерпением ждем деоккупации Херсона.
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