Однак охочих повоювати в Україні просто-таки немає. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

Варте уваги У Бєлгородській області назвали список, що необхідно придбати за власні кошти в разі мобілізації

Завдання дуже складне

Піонтковський наголосив, що донедавна ідею мобілізації у росії відкидали. 13 вересня на трибуну "виліз" зюганов та вимагав мобілізації. Натомість пєсков та інші говорили, що цього в жодному разі не буде.

Ба більше, за годину прессекретаря зюганова "витягли" на перший канал телебачення, де він пояснював, що гєннадій андрєєвічь мав на увазі економічну мобілізацію – три зміни на військових заводах і так далі. І раптом такий різкий поворот,

– сказав публіцист.

Охочі повоювати вже полягли в Україні

Ті люди, які були задурені російськоімперською пропагандою та хотіли повоювати в Україні – вже це зробили й здебільшого лежать в українських чорноземах.

Охочих за власним бажанням туди поїхати просто немає. Це завдання, яке неможливо виконати. Лише шляхом драконівських законів – 10 років в'язниці за неявку на збірний пункт, 15 років за участь у протестах. Це ознака відчаю та розгубленості російської верхівки та передусім самого путіна,

– зазначив він.

Російський публіцист додав, що головне завдання росії – "загнати" на війну в Україні величезну кількість населення.

"Темп протесту будуть визначати успіхи української армії. До прикладу, звільнення Херсону справить шокове враження на російське суспільство, в тому числі – на бункер путіна, що призведе до серйозних політичних змін", – переконаний Піонтковський.

Звернення Зеленського до росіян додають "масла у вогонь"

Зеленський щодня звертається до росіян, закликаючи не приймати повістки або одразу здаватися в полон. Він ставить питання руба: "Життя або смерть – обирайте".

"Ці звернення додають "масла у вогонь". Ми бачимо це і по поведінці мобілізованих, а по протестах – попри жорсткі репресії, все-таки вже 1 000 людей заарештовані", – сказав Піонтковський.

Однак найпотужніший ефект, вкотре наголосив Піонтковський, справлять успіхи української армії. Так, з нетерпінням чекаємо деокупації Херсона.

Росіяни не хочуть воювати: останні новини

Росіяни не хочуть їхати на "могилізацію" до України. Так, у російському місті Урюпінськ Волгоградської області чоловік підпалив військкомат.

В Іркутській області місцевий мешканець руслан зінін відкрив вогонь у військкоматі. Його матір розповіла, що напередодні повістку вручили найкращому другу її сина, тож він дуже переживав.

Військовозобов'язані у росії масово тікають з країни. Так, декількох ухилянтів затримали казахстанські прикордонники

До теми – хто змусив путіна оголосити мобілізацію: дивіться відео