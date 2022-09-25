Об этом сказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал. Он отметил, что в россии не останется ни одной семьи, которой бы не коснулась мобилизация.

Обратите внимание "Кремль будет маневрировать": объявит ли путин военное положение в россии

Забирают в армию буквально всех

Арестович отметил, что в рамках объявленной мобилизации в россии призывают в армию буквально всех. Также фиксируется множество нарушений. В частности, людям, которые приходят в военкомат, даже не разрешают заехать домой за документами.

Медкомиссии фактически не производятся. Берется медицинская справка, с которой ты закончил военную службу, возможно, 20 лет назад,

– сказал советник главы Офиса Президента Украины.

Он сиронизировал, что мобилизация в россии проходит успешно. Ведь уже предусмотрена уголовная ответственность за отказ от участия в боевых действиях.

Арестович об особенностях мобилизации в россии: смотрите видео

"Грести будут до 1 декабря непрерывно"

Арестович заявил, что 21 сентября началась первая волна мобилизации. В общей сложности их в россии планируется три. Третья стартует в середине ноября и должна завершиться в 20 числах того месяца.

Грести будут до 1 декабря непрерывно, каждый день. Как вы понимаете, чтобы набрать 300 тысяч по всей большой россии, не нужно три волны мобилизации. Значит, будут набирать трижды по 300 тысяч. В общей сложности около миллиона,

– отметил он.

В то же время советник главы Офиса Президента отметил, что, по некоторым данным, запланированное количество мобилизованных может быть даже больше. А миллион призванных в армию – это много даже для россии. Ведь не останется ни одной семьи, которой бы она ни коснулась.

На дурную голову можно призвать и 25 миллионов. Вопрос, что с ними делать дальше. Такими темпами, которыми они хватают, вполне могут набрать миллион. Я не знаю, как они этот миллион будут превращать в солдат и сколько это займет,

– сказал Арестович.

Он считает, что часть мобилизованных бросят на пополнение, что в свою очередь даст определенный эффект. Но что будет дальше, даже сложно представить.

Мобилизация в россии: что известно

Утром 21 сентября владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа путина. Хотя власти это отрицают.

Граждане россии негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.

Достойно внимания – В россии растет возмущение из-за мобилизации: смотрите видео