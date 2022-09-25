Про це сказав радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що в росії не залишиться жодної сім'ї, якої б не торкнулася мобілізація.

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Забирають до армії буквально всіх

Арестович зазначив, що в рамках оголошеної мобілізації в росії призивають до армії буквально всіх. Також фіксується чимало порушень. Зокрема, людям, які приходять до військкомату, навіть не дозволяють заїхати додому за документами.

Медкомісії фактично не проводяться. Береться медичка довідка, з якою ти закінчив військову службу, можливо, 20 років тому,

– сказав радник голови Офісу Президента України.

Він зіронізував, що мобілізація в росії проходить успішно. Адже вже передбачено кримінальну відповідальність за відмову від участі в бойових діях.

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"Гребти будуть до 1 грудня безперервно"

Арестович заявив, що 21 вересня почалася перша хвиля мобілізації. Загалом їх у росії планується три. Третя стартує в середині листопада й має завершитися в 20-х числах того місяця.

Гребти будуть до 1 грудня безперервно, кожного дня. Як ви розумієте, щоб набрати 300 тисяч по всій великій росії не потрібно три хвилі мобілізації. Значить, будуть набирати тричі по 300 тисяч. Загалом близько мільйона,

– зазначив він.

Водночас радник голови Офісу Президента зауважив, що, за деякими даними, запланована кількість мобілізованих може бути навіть більшою. А мільйон призваних до армії – це багато навіть для росії. Адже не залишиться жодної сім'ї, якої б вона не торкнулася.

На дурну голову можна призвати і 25 мільйонів. Питання, що з ними робити далі. Такими темпами, якими вони хапають, то цілком можуть набрати мільйон. Я не знаю, як вони цей мільйон перетворюватимуть на солдатів та скільки це часу займе,

– сказав Арестович.

Він вважає, що частину мобілізованих кинуть на поповнення, що, своєю чергою, дасть певний ефект. Але що буде далі, навіть складно уявити.

Мобілізація в росії: що відомо

Вранці 21 вересня владімір путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, в рамках якої призвуть 300 тисяч осіб. Очільник країни-терористки аргументував цей крок "захистом" тимчасово окупованих територій в Україні.

Натомість російські ЗМІ повідомляють, що до лав окупаційного війська планують призвати 1 мільйон людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. Хоча влада росії це заперечує.

Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.

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