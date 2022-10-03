Російські солдати покрали у місцевих мешканців автомобілі. Отож тепер у Лимані практично не залишилося цивільного транспорту.

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Як росіяни втікали з Лиману

Вони не знали куди діватися й бігали по всьому населеному пункті. Потрапляли в полон, а ті, що не хотіли здаватися, були знищені,

– розповіли військові.

Прихід ЗСУ у місто був дуже раптовий для окупантів. Вони виїхали на бойовій машині піхоти на околиці міста, адже не розраховували побачити там наших військових. Ворожу БМП з екіпажем одразу знищили.

Водночас ворог таки намагався прорватися, але без успішно. Бої завершувалися втратами особового складу й величезної кількості техніки. Втікаючи з міста, окупанти порозкидали після себе міни й встановили розтяжки.

До речі, місцеві мешканці розповіли, як минув псевдореферендум. На нього людей не запрошували, а казали: "Вам нікуди не треба, за вас проголосують".

Що цьому передувало

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