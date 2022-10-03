Российские солдаты угнали у местных жителей автомобили. Так что теперь в Лимане практически не осталось гражданского транспорта.
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Они не знали куда деваться и бегали по всему населенному пункту. Попадали в плен, а те, кто не хотел сдаваться, были уничтожены,
– рассказали военные.
Приход ВСУ в город был очень внезапным для оккупантов. Они выехали на боевой машине пехоты на окраины города, ведь не рассчитывали увидеть там наших военных. Вражескую БМП с экипажем сразу уничтожили.
В то же время враг пытался прорваться, но безуспешно. Бои завершались потерями личного состава и огромного количества техники. Убегая из города, оккупанты разбросали после себя мины и установили растяжки.
Кстати, местные жители рассказали, как прошел псевдореферендум. На него людей не приглашали, а говорили: "Вам никуда не надо, за вас проголосуют".
Что этому предшествовало
- 30 сентября стало известно, что украинские военные оцепили российских армейцев в Лимане. Перед этим ВСУ уверенно освобождали соседние села.
- 1 октября наши защитники опубликовали видео, как поднимают украинский флаг в Лимане. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что город освободили от оккупации.
- 2 октября населенный пункт полностью зачистили от захватчиков.
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