Хоча сподіватися на те, що непідготовлені війська окупанта можуть змінити ситуацію – не варто. Таку думку на стрімі висловив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал.
До теми Недарма втікають: часткова мобілізація в Росії безстрокова, чинні контракти розірвати неможливо
Як вплине мобілізація на хід війни
За такий короткий термін неможливо навчити професійну армію. Річ у тім, що підготовка з ними не проводилася взагалі. Як і з тими, кого примусово забрали на окупованій частині Луганщини.
Вже перше "затикання дірок" ніяк не вплинуло на обставини на фронті. Так, ці люди абсолютно ніяк не вплинуть на хід бойових дій,
– вважає Жданов.
У мобілізованих росіян є лише два варіанти дій:
- розбігтися;
- або ж – загинути.
Також є ще одна опція – отримати поранення на все життя та інвалідність. Однак політиків це абсолютно не цікавить. Путіна також.
На що розраховував Путін
Кремлівський диктатор зараз фактично повторює ситуацію у 1941 році, коли кидали під дуло кулемета сотні людей, не рахуючись з втратами. Просто закидали амбразури людськими тілами.
"Путіна думав, що ми загрузнемо в тілах цих вбитих або поранених мобілізованих на полі бою", – додав Жданов.
Він сподівається, що цим натовпом завалить наші позиції, відтак "українська армія принаймні не зможе наступати" й вони хоч якось спробують нас зупинити. Однак цього не станеться. У боротьбі з "залізом" та людським ресурсом однаково перемагає "залізо".
Жданов сказав, як "часткова мобілізація" вплине на фронт: дивіться відео
Раніше Жданов зазначав, що Росія все ще має ресурси, щоб продовжувати війну проти України. Однак економічних та соціальних проблем у країні тільки більшатиме. Оголошена кремлем мобілізація тільки поглиблюватиме кризові прояви у Росії.
Жданов розповів, що рішення про мобілізацію прямо впливає на життя простих росіян. І такі явища тільки збільшуватимуться у масштабах.