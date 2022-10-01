Хоча сподіватися на те, що непідготовлені війська окупанта можуть змінити ситуацію – не варто. Таку думку на стрімі висловив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал.

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Як вплине мобілізація на хід війни

За такий короткий термін неможливо навчити професійну армію. Річ у тім, що підготовка з ними не проводилася взагалі. Як і з тими, кого примусово забрали на окупованій частині Луганщини.

Вже перше "затикання дірок" ніяк не вплинуло на обставини на фронті. Так, ці люди абсолютно ніяк не вплинуть на хід бойових дій,

– вважає Жданов.

У мобілізованих росіян є лише два варіанти дій:

розбігтися;

або ж – загинути.

Також є ще одна опція – отримати поранення на все життя та інвалідність. Однак політиків це абсолютно не цікавить. Путіна також.

На що розраховував Путін

Кремлівський диктатор зараз фактично повторює ситуацію у 1941 році, коли кидали під дуло кулемета сотні людей, не рахуючись з втратами. Просто закидали амбразури людськими тілами.

"Путіна думав, що ми загрузнемо в тілах цих вбитих або поранених мобілізованих на полі бою", – додав Жданов.

Він сподівається, що цим натовпом завалить наші позиції, відтак "українська армія принаймні не зможе наступати" й вони хоч якось спробують нас зупинити. Однак цього не станеться. У боротьбі з "залізом" та людським ресурсом однаково перемагає "залізо".

Жданов сказав, як "часткова мобілізація" вплине на фронт: дивіться відео

Раніше Жданов зазначав, що Росія все ще має ресурси, щоб продовжувати війну проти України. Однак економічних та соціальних проблем у країні тільки більшатиме. Оголошена кремлем мобілізація тільки поглиблюватиме кризові прояви у Росії.

Жданов розповів, що рішення про мобілізацію прямо впливає на життя простих росіян. І такі явища тільки збільшуватимуться у масштабах.