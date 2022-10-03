Колаборантів не випускають з міста

Щоправда, евакуйовують окупанти не всіх. Лише тих, кого попередньо внесли у список. Таку інформацію журналістам 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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Місцевих колаборантів у цих списках немає. Їх не те, що в Росію не беруть, а навіть не випускають з міста. То ж зрадникам залишається чекати на Збройні Сили України й українське правосуддя.

Зауважимо, що окупанти біжать з Лисичанська, адже ЗСУ вже дуже близько до міста. Невдовзі населений пункт знову може стати українським.

Де розташований Лисичанськ / Карта

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Раніше ЗСУ відійшли з Лисичанська

3 липня Генеральний штаб наказав нашим військовим відійти з Лисичанська у Луганській області, щоб зайняти вигідніші позиції.

Зауважимо, що перед тим у Лисичанську тривали потужні бої, однак військове командування схвалило рішення зберегти життя захисників. Адже в іншому разі вони б опинилися в оточенні.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай казав, що вийти з Лисичанська вдалося з повним збереженням особового складу нашого війська. Самі окупанти втратили у боях величезну кількість військових і техніки, адже стягували туди підкріплення. Західні експерти казали, що це була невиправдана жертва.

10 вересня Гайдай заявив, що ЗСУ – на околицях Лисичанська. Він не надав жодних подробиць, лише уточнив, що тепер буде багато роботи з відновлення міста. Водночас голова Офісу Президента Андрій Єрмак заінтригував українців повідомленням у своєму телеграмі. Він опублікував емоджі лисиці.

Зверніть увагу! За декілька місяців окупації Лисичанська росіяни встигли здійснити там примусову "мобілізацію". Нещодавно наші військові взяли у полон "мобілізованих" мешканців цього міста.

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