Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Раніше він розповів про те, що росіянам наказали стояти до останнього на Херсонщині.

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В окупантів не вистачає сил

Мусієнко зазначив, що Інститут вивчення війни дає інформацію і висновки про те, що Путін жертвує Східним напрямком, і у пріоритеті зараз Херсонський і Запорізький напрямки. Однак насправді російських сил на тимчасово окупованих територіях України не вистачає для того, щоб в однаковій мірі тримати удар по всіх напрямках.

Їм просто не вистачає нині сил, тому вони їх перекидають. Для нас це відкриває можливості для перехоплення ще більшої ініціативи,

– зауважив військовий експерт.

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Ворог розгублений

Керівник Центру військово-правових досліджень продовжив, що ворог розгублений. Він не розуміє, де зараз може отримати удар. Ситуація така, що наступ ЗСУ може піти за кількома сценаріями. Тому росіяни вимушені гадати, де буде черговий прорив, перекидати туди війська, оголювати фланги, підставлятись під удар.

"Поки в них немає "живого щита" мобілізованих зомбі, якими вони намагатимуться виправити ситуацію, перед нами відкриваються ще більші перспективи. Думаю, що в майбутньому можна очікувати приємних для нас "сюрпризів", – підсумував він.

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