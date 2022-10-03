Росія вже сиплеться

Головним чином вона полягає у тому, що деокупований Лиман розташований саме у Донецькій області. Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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І річ навіть не в тому, що українські військові зробили це після того, як Путін оголосив про анексію та визнання "незалежності" областей України, включно з Донецькою. Прив'язувати ці події одну до одної, на думку політтехнолога, не варто, оскільки російські "референдуми" і заяви Путіна про визнання "незалежності" наших областей – занадто смішні, щоб ставитися до них так серйозно. З цього лише стає очевидно, що Росія вже починає сипатися, принаймні у юридичному сенсі.

Шейтельман наголосив, що до виступу 21 вересня Путін все-таки старався бути юридично точним, і хоча б формально підписувати правильні папірчики та не робити усілякої маячні з юридичної точки зору не робити. Звісно, при цьому він порушував усі міжнародні закони, але російським все ж намагався слідувати, хоча б формально.

"Але коли він визнає неіснуючу країну, яка сама себе не оголошувала – це вже повний крах всієї системи Росії", – констатував політтехнолог.

Звільнення Лимана зруйнувало наміри Путіна

Як пояснив Шейтельман, дуже важливими для російського диктатора є цілі війни, про які він офіційно оголошував своєму народу. Спершу їх було дуже багато, і Путін встиг вже кілька разів від них відмовитися.

Але врешті-решт, на саміті ШОС він зміг сформулювати, що метою його війни є саме "асвабаждєніє" Донбасу, тобто Донецької та Луганської областей. Натомість Україна сама почала звільняти свою Донеччину у результаті війни, розв'язаної Путіним. Це і є його політична поразка.

Поки ми звільняли Харківську область, Путін ще міг якось пояснити, що так вони якось перегруповуються, щоб було легше захоплювати Донецьку. Але коли ми звільняємо вже Донецьку – це політична поразка. Це прямо суперечить будь-якій цілі, яку він би не вигадував,

– підсумував Шейтельман.

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Генеральний секретар НАТО відреагував на звільнення Лимана

Такої перемоги України як деокупація Лимана не зміг оминути навіть генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він прокоментував цей стратегічний успіх та відзначив військову підготовленість ЗСУ, заявивши, що окупантів вдалося витіснити з українського міста завдяки своїм навичкам, хоробрості та сучасній зброї від партнерів.

Він запевнив, що економічна, політична та оборонна підтримка України країнами Північноатлантичного Альянсу не припиниться, а також висловив впевненість у тому, що наша держава поверне під контроль усі свої території.