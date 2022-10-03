Россия уже сыпется

Главным образом, она состоит в том, что деоккупированный Лиман расположен именно в Донецкой области. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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И дело даже не в том, что украинские военные сделали это после того, как Путин объявил об аннексии и признании "независимости" областей Украины, включая Донецкую. Привязывать эти события друг к другу, по мнению политтехнолога, не стоит, поскольку российские "референдумы" и заявления Путина о признании "независимости" наших областей слишком смешны, чтобы относиться к ним так серьезно. Из этого становится очевидным, что Россия уже начинает сыпаться, по крайней мере в юридическом смысле.

Шейтельман подчеркнул, что до выступления 21 сентября Путин все-таки старался быть юридически точным, и хотя бы формально подписывать правильные бумажки и не делать всякого бреда с юридической точки зрения не делать. Конечно, при этом он нарушал все международные законы, но русским все же пытался следовать хотя бы формально.

"Но когда он признает несуществующую страну, которая сама себя не объявляла – это уже полное крушение всей системы России", – констатировал политтехнолог.

Увольнение Лимана разрушило намерения Путина

Как объяснил Шейтельман, очень важны для российского диктатора целые войны, о которых он официально объявлял своему народу. Сначала их было очень много, и Путин уже несколько раз успел от них отказаться.

Но, в конце концов, на саммите ШОС он смог сформулировать, что целью его войны является именно "асвобаждение" Донбасса, то есть Донецкой и Луганской областей. Украина же сама начала освобождать свою Донетчину в результате войны, развязанной Путиным. Это и есть его политическое поражение.

Пока мы увольняли Харьковскую область, Путин еще мог как-то объяснить, что так они как-то перегруппируются, чтобы было легче захватывать Донецк. Но когда мы увольняем уже Донецке – это политическое поражение. Это прямо противоречит любой цели, которую он бы ни придумывал,

– подытожил Шейтельман.

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Генеральный секретарь НАТО отреагировал на увольнение Лимана

Такой победы Украины как деоккупация Лимана не смог обойти даже генсек НАТО Йенс Столтенберг . Он прокомментировал этот стратегический успех и отметил военную подготовленность ВСУ, заявив, что кафиров удалось вытеснить из украинского города благодаря своим навыкам, храбрости и современному оружию от партнеров.

Он заверил, что экономическая, политическая и оборонная поддержка Украины странами Североатлантического Альянса не прекратится, а также выразил уверенность, что наше государство вернет под контроль все свои территории.