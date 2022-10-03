Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Ранее он рассказал о том, что россиянам приказали стоять до последнего в Херсонской области.

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У оккупантов не хватает сил

Мусиенко отметил, что Институт изучения войны дает информацию и выводы о том, что Путин жертвует Восточным направлением, и в приоритете сейчас Херсонское и Запорожское направления. Однако на самом деле российских сил на временно оккупированных территориях Украины не хватает для того, чтобы в равной степени держать удар на всех направлениях.

Им просто не хватает сейчас сил, поэтому они их перебрасівают. Для нас это открывает возможности для перехвата еще большей инициативы,

– заметил военный эксперт.

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Враг растерян

Руководитель Центра военно-правовых исследований продолжил, что враг растерян. Он не понимает, где может получить удар. Ситуация такова, что наступление ВСУ может пойти по нескольким сценариям. Поэтому россияне вынуждены гадать, где будет очередной прорыв, перебрасівать туда войска, оголять фланги, подставляться под удар.

"Пока у них нет "живого щита" мобилизованных зомби, которыми они будут пытаться исправить ситуацию, перед нами открываются еще большие перспективы. Думаю, что в будущем можно ожидать приятных для нас "сюрпризов", – подытожил он.

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