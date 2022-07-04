Він пояснив, що ЗСУ могли б довго утримувати місто, але поки що окупанти мають величезну перевагу в артилерії та боєприпасах.

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Вчасний відхід допоміг зберегти життя воїнів

За Словами Гайдая, залишатися в Лисичанську "не було сенсу", оскільки росіяни просто знищили б місто на відстані, а згодом ще й оточили б позиції ЗСУ.

Вони б просто знищили місто здалеку, тому не було сенсу залишатися. Ми б потрапили в оточення і мали б сидіти там, поки місто обстрілювали. Тому ми вирішили не допустити оточення, щоб не намагатися відійти всі відразу. Вирішили відійти на готові укріплені позиції далі на захід, зайняти їх і продовжити бій з російською армією. В результаті вийшли без втрат,

– сказав Гайдай.

Поки одні підрозділи оборонялися, інші закріплювалися

Очільник Луганської ОВА розповів, що в той час, поки одні підрозділи українських військ тримали оборону в Лисичанську, інші будували нові укріплення в Донецькій області. Зараз туди вже зайшли війська. При цьому він все ж зізнався, що йому важко й боляче від того, що росіяни зуміли захопити Лисичанськ.

Особисто мені важко і боляче, але це не програна війна. Це лише одна битва, яку ми програли. Ми мали зберегти свої війська, щоб, коли надійде достатня кількість зброї, яку постачає Захід, ми могли вести звичайні дії і контратаки,

– зізнався Гайдай.

Нагадаємо, 3 липня ЗСУ вимушено відійшли з Лисичанська. Ворог просто стирав все довкола своєю артилерію та закидав лінію фронту "гарматним м'ясом". Поки що сили росіян у техніці та живій силі переважають. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що ми все повернемо. Проте найголовніше наразі зберегти життя воїнів.

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