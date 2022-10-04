Про такі успіхи ЗСУ заявили під час брифінгу в Міністерстві оборони Росії, пише 24 канал. Росіяни показали свою карту бойових дій станом на 4 жовтня.

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За добу ЗСУ звільнили майже всю Харківщину, яка все ще була окупована

Завдяки "жесту доброї волі" російські війська практично повністю вийшли з Харківської області та відступили на півночі Херсонської області.

У Харківській області окупованими залишилася невелика територія на північний схід від селища Дворічне. Напередодні в Росії стверджували, що тримають під контролем всю окуповану територію Харківської області на схід від річки Оскіл.

Зіставивши дві тези, випливає, що з 3 до 4 жовтня ЗСУ звільнили приблизно дві третини територій Харківської області, яка була окупована.



Карта бойових дій на Харківщині / Скриншот Міноборони Росії

Росіяни тікають на Південь

Крім того, російські війська тікають з півночі Херсонської області. 3 жовтня лінія фронту на російській карті проходила в районі селищ Давидів Брід, Добрянка та Золота Балка.

Та російське Міноборони 4 жовтня показало, що відповідно до якої окуповані території приблизно до лінії між Давидовим Бродом та Дудчанами. Відтак, лінія фронту на Херсонщині змістилася на південь приблизно на 30 кілометрів.





Карта бойових дій на Херсонщині / Скриншот Міноборони Росії

Окупанти заявили про "тактичний хід"

Раніше в Росії виправдовували втечу з окупованих територій України так званим "жестом доброї волі". Тепер посіпаки Владіміра Путіна вигадали нове виправдання.

Гауляйтер Херсонщини Кіріл Стремоусов прокоментував невдачі російської армії в ефірі пропагандистських медіа. Він заявив, що відступ росіян – "це тактичний хід".

Зрадник Стремоусов сказав, що коли російська армія відступає, то це означає, що вона йде вперед.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Українські воїни 4 жовтня звільнили на Херсонському напрямку відразу 9 населених пунктів:

Старосілля,

Велика Олександрівка,

Давидів Брід,

Блакитне,

Новодмитрівка,

Нововоскресенське,

Новомиколаївка,

Новопетрівка,

Дудчани.

У Міноборони України офіційно підтвердили звільнення селища Давидів Брід.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що напередодні ЗСУ звільнили Осокорівку, Золоту Балку, Михайлівку, Хрещенівку та Шевченківку.

4 жовтня також повідомлялося, що на Харківщині звільнено Богуславку, Борову, Борівську Андріївку. В Офісі Президента повідомили, що ЗСУ вже деокупували понад 1 500 населених пунктів.

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