Нацгвардія опублікувала відео, як зайшла в Борову. Наразі воїни чекають інформацію про звільнення від Генерального штабу ЗСУ.

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Борова – в рідних кольорах

У Борову зайшла 5 Слобожанська бригада Нацгвардії. Наших воїнів тепло зустріли місцеві мешканці, яким тривалий час довелося жити під російською окупацією.

Захисники заявляють, що Борова – "вже в рідних кольорах".

Уже немає аквафрешу (російський трикольор – 24 канал). А тільки рідні кольори. І так буде надалі,

– заявили наші воїни зі звільненого селища Борова.

Нацгвардія зайшла у Борову: відео

Що відомо про звільнення Борової

Борівська селищна рада 3 жовтня повідомила, що Збройні Сили України взяли під контроль Борову. Також ЗСУ взяли під контроль частину Борівської селищної територіальної громади.

Борова – найдовше перебувала під окупацією російських загарбників. У цьому населеному пункті також знайшли катівню, де знущалися з цивільних та військових.

Кореспондентка 24 каналу зауважила, що у Борівській громаді за останні дні на мінах та розтяжках підірвалося дуже багато людей. Є інформація, що у лісі на міні підірвалося 4 людей – двоє загинуло на місці, двоє у важкому стані.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що Борова – наступний після Куп'янська важливий населений пункт на шляху до звільнення Харківщини.

Зазначимо, що 4 жовтня також повідомляється, що на Харківщині звільнено Богуславку, Борову, Борівську Андріївку. В Офісі Президента повідомили, що ЗСУ вже деокупували понад 1 500 населених пунктів.

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