Нацгвардия опубликовала видео, как вошла в Боровую. Сейчас воины ждут информацию об освобождении от Генерального штаба ВСУ.

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Боровая – в родных цветах

В Боровую вошла 5 Слобожанская бригада Нацгвардии. Наших воинов тепло встретили местные жители, которым долгое время пришлось жить под российской оккупацией.

Защитники заявляют, что Боровая – "уже в родных цветах".

Уже нет аквафреша (российский триколор – 24 канал). А только родные цвета. И так будет дальше,

– заявили наши воины из освобожденного поселка Боровая.

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Что известно об освобождении Боровой

Боровской поселковый совет 3 октября сообщил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль Боровую. Также ВСУ взяли под контроль часть Боровской поселковой территориальной общины.

Боровая – дольше всего находилась под оккупацией российских захватчиков. В этом населенном пункте также нашли пыточную, где издевались над гражданскими и военными.

Корреспондентка 24 канала отметила, что в Боровской общине за последние дни на минах и растяжках подорвалось очень много людей. Есть информация, что в лесу на мине взорвалось 4 человека – двое погибли на месте, двое в тяжелом состоянии.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Боровая – следующий после Купянска важный населенный пункт на пути к освобождению Харьковщины.

Отметим, что 4 октября также сообщается, что на Харьковщине освобождены Богуславка, Боровая, Боровская Андреевка. В Офисе Президента сообщили, что ВСУ уже деоккупировали более 1 500 населенных пунктов.

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