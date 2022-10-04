Звільнення Борової свідчить про те, що українська армія зачищає лівий берег Оскільського водосховища. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Читайте також Жителів окупованих територій залякують "переслідуванням" через російські паспорти: реакція ОП

Що означає звільнення Борової на Харківщині

За його словами, Борова – наступний після Куп'янська важливий населений пункт на шляху до звільнення Харківщини.

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що у найближчому майбутньому можна буде говорити про зачистку тієї території Харківської області, яка поки ще перебуває під окупацією.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Те, що наші війська зайняли Борову, свідчить, що російські війська відходять на лінію оборони, яку вони намагаються вибудувати від Сватового до Кремінної вздовж ріки Красна і траси, яка йде від Куп'янська до Кремінної.

"Брати Сватове потрібно так само, як Лиман"

Як зазначив Світан, окупанти не встигають укріпити свою лінію оборони. За словами військового експерта, зараз ЗСУ варто трохи "піднатиснути" та підійти до дороги, яка з Куп'янська йде через Сватове на Кремінну.

Сватове – це гарнізон, його потрібно буде брати так само, як це зробили з Лиманом. Тобто спочатку потрібно взяти його в напівоточення,

– зазначив він.

Для цього, за словами експерта, ЗСУ потрібно з Куп'янська вийти північніше Сватового і одночасно підійти до міста з півдня від Борової.

"На схід між Сватовим і Кремінною практично немає лінії фронту. Там українські війська перетнуть і ріку Красна, яка не широка у цій точці, і саму трасу", – сказав Світан.

Які перспективи відкриваються перед ЗСУ

Після цього перед ЗСУ відкриються перспективи для здійснення прориву. Цього можна досягнути шляхом каскадного руйнування фронту.

Роман Світан Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ А далі відкривається оперативний простір для того, аби зайти в тил сватівського угруповання ворога з півдня. А з півночі ЗСУ зможуть зайти в тил ворожих підрозділів, які утримують Кремінну, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Це оптимальний маневр для українських військових, виходячи з ситуації, яку ми маємо на сьогодні.

Роман Світан розповів, як ЗСУ зачищають Харківщину: дивіться відео

Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини