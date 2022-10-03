Нібито тепер місцеві є громадянами Росії, бо мають відповідні документи. Радник ОП Михайло Подоляк заспокоює українців, що це все брехня і ніякого покарання за примусово отриманий паспорт не буде.

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Примусове надання громадянства – фікція: Подоляк про залякування окупантів

Жодних наслідків, якщо вам нададуть російський паспорт на тимчасово окупованій території, не буде. Радник Офісу Президента каже, що такими маніпуляціями й пропагандою, загарбники намагаються "зв'язати місцеве населення кров'ю".



Михайло Подоляк про примусову паспортизацію українців на тимчасово окупованих територіях / Скриншот із Твіттеру

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Про що Володимир Зеленський просить жителів окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський нещодавно звернувся до українців, що перебувають під окупацією. Глава держави попросив громадян дбати про себе і допомагати пришвидшити перемогу України.

Крім цього президент закликав:

ховатися від російської мобілізації усіма силами;

уникати повісток;

намагатися виїхати на підконтрольну Україні територію.

Володимир Зеленський наголосив, що якщо уникнути примусової "могилізації" не вдалося, варто саботувати будь-яку активність ворога (не наражаючи при цьому себе на небезпеку) та, як тільки буде нагода, перейти на українські позиції.

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