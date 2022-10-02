Так звану "гуманітарну допомогу" видають не всім. Отримати її можуть лише люди з вразливих категорій населення.

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Інші люди не можуть нічого отримати. При цьому у тимчасово окупованому Маріуполя роботи фактично немає. Люди не мають можливості купити навіть найнеобхідніше.

Тим часом у Волновасі українцям видали крупу, у якій повзають жуки.



Допомога жителям Маріуполя / MRPL NEWS



Допомога жителям Волновахи / Скриншот 24 каналу

Росіяни брешать жителям тимчасово окупованих територій

Російські загарбники продовжують поширювати на тимчасово окупованих територіях цинічні фейки. Цього разу ворог вигадав, що маріупольців після так званого "референдума" чекає арешт. Брехню загарбників спростував Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя.

Не слухайте та не дослухайтесь до пропаганди. Україна та маріупольці в евакуації чекають на кожного жителя Маріуполя зі справжніми теплими обіймами Батьківщини. Евакуюйтесь. Не наражайте себе та близьких на небезпеку,

– заявив Андрющенко.

Україна звільнить Маріуполь від загарбників. Тоді у місто повернеться безпека.

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