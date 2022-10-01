Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, частину тих навчальних закладів, які нібито запрацювали у вересні, вже закрили.
Читайте також Люди виїжджають, але не через мобілізацію: що змінилось у Маріуполі після незаконної анексії
"Окупанти нібито пообіцяли завершити ремонт у школах, а дітей відправили на онлайн-навчання. Однак в Маріуполі немає стабільного інтернету. Тому діти просто сидять вдома", – сказав Андрющенко.
"У маріупольських школах, як у в'язниці"
У тих же школах, які працюють, – далеко не найкраща атмосфера. Окупанти насаджують дітям російські наративи та жорстко контролюють кожен їхній крок.
У маріупольських школах, як у в'язниці – все під наглядом окупантів. Усе це нагадує школи радянських часів, коли були "октябрята" та піонери. Все це повернулося, тільки в набагато гіршому варіанті,
– зазначив радник мера Маріуполя.
Які правила встановили окупанти в школах
За словами Андрющенка, окупанти запровадили в школах захопленого Маріуполя низку заборон.
- Дітям не можна користуватися гаджетами.
- Заборонено проводити фото- чи відеозйомку у шкільних приміщеннях.
- Не можна гучно говорити й бігати по школі.
- Дітям заборонено виходити зі школи.
- Батькам не дозволяють приходити в школу.
Окупанти забороняють дітям згадувати про війну
Як розповів Андрющенко, з початком навчального процесу росіяни показово ввели у школах Маріуполя один урок української мови на тиждень.
"Однак зараз уроки української мови вже остаточно скасували", – зазначив він.
За словами радника мера Маріуполя, є ще одне правило, якого діти мають суворо дотримуватися.
Дітям заборонено говорити про війну і ділитися один з одним спогадами. Школи очолюють ідейні колаборанти. І ніхто особливо не обирає якісь лагідні шляхи для спілкування з дітьми,
– наголосив Андрющенко.
Петро Андрющенко розповів про обстріли з боку окупантів: дивіться відео
Ситуація в окупованому Маріуполі: останні новини
- Російська пропаганда працює на те, аби нав'язати українцям на окупованих територіях свої наративи. Росіяни брешуть маріупольцям, що в Україні їх чекає в'язниця, а в ЄС заборонили їм в'їзд.
- Російські окупанти продовжують знищувати прояви всього українського у захопленому Маріуполі. Росіяни палили українські підручники просто на подвір'ї школи №48.
- У Маріуполі російські окупанти проводять зачистку проукраїнських мешканців. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що жителям міста треба негайно евакуюватися з міста.