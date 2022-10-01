Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, частину тих навчальних закладів, які нібито запрацювали у вересні, вже закрили.

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"Окупанти нібито пообіцяли завершити ремонт у школах, а дітей відправили на онлайн-навчання. Однак в Маріуполі немає стабільного інтернету. Тому діти просто сидять вдома", – сказав Андрющенко.

"У маріупольських школах, як у в'язниці"

У тих же школах, які працюють, – далеко не найкраща атмосфера. Окупанти насаджують дітям російські наративи та жорстко контролюють кожен їхній крок.

У маріупольських школах, як у в'язниці – все під наглядом окупантів. Усе це нагадує школи радянських часів, коли були "октябрята" та піонери. Все це повернулося, тільки в набагато гіршому варіанті,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Які правила встановили окупанти в школах

За словами Андрющенка, окупанти запровадили в школах захопленого Маріуполя низку заборон.

Дітям не можна користуватися гаджетами.

Заборонено проводити фото- чи відеозйомку у шкільних приміщеннях.

Не можна гучно говорити й бігати по школі.

Дітям заборонено виходити зі школи.

Батькам не дозволяють приходити в школу.

Окупанти забороняють дітям згадувати про війну

Як розповів Андрющенко, з початком навчального процесу росіяни показово ввели у школах Маріуполя один урок української мови на тиждень.

"Однак зараз уроки української мови вже остаточно скасували", – зазначив він.

За словами радника мера Маріуполя, є ще одне правило, якого діти мають суворо дотримуватися.

Дітям заборонено говорити про війну і ділитися один з одним спогадами. Школи очолюють ідейні колаборанти. І ніхто особливо не обирає якісь лагідні шляхи для спілкування з дітьми,

– наголосив Андрющенко.

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