Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, часть учебных заведений, которые якобы заработали в сентябре, уже закрыли.

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"Оккупанты якобы пообещали завершить ремонт в школах, а детей отправили на онлайн-обучение. Однако в Мариуполе нет стабильного интернета . Поэтому дети просто сидят дома", – сказал Андрющенко.

"В мариупольских школах, как в тюрьме"

В тех же школах, которые работают – далеко не самая лучшая атмосфера. оккупанты насаждают детям российские нарративы и жестко контролируют каждый их шаг.

В мариупольских школах, как в тюрьме – все под наблюдением кафиров. Все это напоминает школы советских времен, когда были "октябрята" и пионеры. Все это вернулось, только в гораздо худшем варианте,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Какие правила установили оккупанты в школах

По словам Андрющенко, оккупанты ввели в школах захваченного Мариуполя ряд запретов.

Детям нельзя воспользоваться гаджетами.

Запрещено проводить фото- или видеосъемку в школьных помещениях.

Нельзя громко говорить и бегать по школе.

Детям запрещено выходить из школы.

Родителям не разрешают приходить в школу.

оккупанты запрещают детям вспоминать о войне

Как рассказал Андрющенко, с началом учебного процесса россияне показательно ввели в школах Мариуполя один урок украинского языка в неделю.

"Однако сейчас уроки украинского языка уже окончательно упразднили ", - отметил он.

По словам советника мэра Мариуполя, есть еще одно правило, которое дети должны строго соблюдать.

Детям запрещено говорить о войне и делиться друг с другом воспоминаниями. Школы возглавляют идейные коллаборанты. И никто особо не выбирает какие-то кроткие пути для общения с детьми,

– подчеркнул Андрющенко.

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