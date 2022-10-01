Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, часть учебных заведений, которые якобы заработали в сентябре, уже закрыли.
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"Оккупанты якобы пообещали завершить ремонт в школах, а детей отправили на онлайн-обучение. Однако в Мариуполе нет стабильного интернета . Поэтому дети просто сидят дома", – сказал Андрющенко.
"В мариупольских школах, как в тюрьме"
В тех же школах, которые работают – далеко не самая лучшая атмосфера. оккупанты насаждают детям российские нарративы и жестко контролируют каждый их шаг.
В мариупольских школах, как в тюрьме – все под наблюдением кафиров. Все это напоминает школы советских времен, когда были "октябрята" и пионеры. Все это вернулось, только в гораздо худшем варианте,
– отметил советник мэра Мариуполя.
Какие правила установили оккупанты в школах
По словам Андрющенко, оккупанты ввели в школах захваченного Мариуполя ряд запретов.
- Детям нельзя воспользоваться гаджетами.
- Запрещено проводить фото- или видеосъемку в школьных помещениях.
- Нельзя громко говорить и бегать по школе.
- Детям запрещено выходить из школы.
- Родителям не разрешают приходить в школу.
оккупанты запрещают детям вспоминать о войне
Как рассказал Андрющенко, с началом учебного процесса россияне показательно ввели в школах Мариуполя один урок украинского языка в неделю.
"Однако сейчас уроки украинского языка уже окончательно упразднили ", - отметил он.
По словам советника мэра Мариуполя, есть еще одно правило, которое дети должны строго соблюдать.
Детям запрещено говорить о войне и делиться друг с другом воспоминаниями. Школы возглавляют идейные коллаборанты. И никто особо не выбирает какие-то кроткие пути для общения с детьми,
– подчеркнул Андрющенко.
Петр Андрющенко рассказал об обстрелах со стороны кафиров: смотрите видео
Ситуация в оккупированном Мариуполе: последние новости
- Российская пропаганда работает на то, чтобы навязать украинцам на оккупированных территориях свои нарративы. Россияне врут мариупольцам , что в Украине их ждет тюрьма, а в ЕС запретили им въезд.
- Российские оккупанты продолжают уничтожать проявления всего украинского в захваченном Мариуполе. Русские курили украинские учебники прямо во дворе школы №48.
- В Мариуполе российские кафиры проводят зачистку проукраинских жителей . Советник мэра Мариуроля Петр Андрющенко заявил, что жителям города нужно немедленно эвакуироваться из города.