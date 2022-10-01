Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, после аннексии в городе практически ничего не изменилось. Единственное – сейчас оккупанты начали мощную информационную атаку на мариупольцев, многие из которых начали выезжать на подконтрольную Украине территорию после аннексии.

К теме В Мариуполе продолжается зачистка проукраинских жителей

Оккупанты придумывают разный бред: клянутся, что жителей временно оккупированных территорий посадят в Украине, потому что они брали гуманитарку; то распространяют фейковое "заявление" Зеленского, что все оставшиеся под оккупацией жители – предатели.

В Мариуполе катастрофа с отоплением и светом

Как отметил Андрющенко, недавно оккупантам удалось подсоединить к электричеству 168 частных домов в Приморском районе города, который сравнительно меньше пострадал во время боевых действий. Всего там более 9 тысяч таких домов, поэтому оккупанты за полгода восстановили 1,8% электричества в районе.

С отоплением ситуация тоже катастрофическая. Оккупанты заявляли, что привезут 100 мобильных котельных для отопления домов. Этого будет вообще недостаточно, чтобы согреть город.

Мы, основываясь на этих данных, провели подсчеты. У нас получается, что, по меньшей мере, 40% мариупольцев не будут иметь никакого тепла. Даже если они как-то подсоединят эти мобильные котельные к сетям,

– отметил Андрющенко.

Кроме того, оккупанты массово перестраивают офисные и коммунальные помещения под общежития. Туда они планируют запихнуть людей и пускать отопление через мобильные котельные.

Люди начали выезжать из Мариуполя после аннексии – Андрющенко: смотрите видео

Недавно жители одной улицы в Приморском районе писали жалобы чиновникам из оккупационных администраций – они жили без электричества, воды и газа. Люди писали и местному гауляйтеру Иващенко, и главарю боевиков Пушилину. А потом отправили письмо Путину.

Им пришел ответ даже из России. Там была классика демагогии. После этого через несколько дней патруль окружил весь квартал и началась зачистка. Оккупанты искали недовольных,

– отметил Андрющенко.

Напомним, недавно Украине удалось вернуть еще 4 морских пехотинцев, защищавших Мариуполь. Также освободили 2 гражданских женщин, которые попали в плен, потому что помогали ВСУ.