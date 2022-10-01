Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, після анексії в місті практично нічого не змінилося. Єдине – зараз окупанти почали потужну інформаційну атаку на маріупольців, багато з яких почали виїжджати на підконтрольну Україні територію після анексії.

До теми У Маріуполі триває зачистка проукраїнських жителів

Окупанти придумують різну маячню: то клянуться, що жителів тимчасово окупованих територій посадять в Україні, бо вони брали гуманітарку; то поширюють фейкову "заяву" Зеленського, що всі мешканці, які залишилися під окупацією, – зрадники.

В Маріуполі катастрофа з опаленням та світлом

Як зазначив Андрющенко, нещодавно окупантам вдалося під'єднати до електрики 168 приватних будинків у Приморському районі міста, який порівняно менше постраждав під час бойових дій. Всього там понад 9 тисяч таких будинків, тому окупанти за пів року відновили аж 1,8% електрики в районі.

З опаленням ситуація теж катастрофічна. Окупанти заявляли, що привезуть 100 мобільних котелень для опалення будинків. Цього буде взагалі недостатньо, щоб зігріти місто.

Ми, базуючись на цих даних, провели підрахунки. В нас виходить, що щонайменше 40% маріупольців не будуть мати ніякого тепла. Навіть якщо вони якось під'єднають ці мобільні котельні до мереж,

– зазначив Андрющенко.

Крім того, окупанти масово перебудовують офісні та комунальні приміщення під гуртожитки. Туди вони планують напхати людей і пускати опалення через мобільні котельні.

Люди почали виїжджати з Маріуполя після анексії – Андрющенко: дивіться відео

Нещодавно мешканці однієї вулиці в Приморському районі писали скарги до чиновників з окупаційних адміністрацій – вони жили без електрики, води та газу. Люди писали і місцевому гауляйтеру Іващенку, і ватажку бойовиків Пушиліну. А потім відправили лист до Путіна.

Їм прийшла відповідь навіть з Росії. Там була класика демагогії. Після цього за кілька днів патруль оточив весь квартал і почалася зачистка. Окупанти шукали незадоволених,

– зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно Україні вдалося повернути ще 4 морських піхотинців, які захищали Маріуполь. Також звільнили 2 цивільних жінок, які потрапили в полон, бо допомагали ЗСУ.