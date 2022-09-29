Відповідну інформацію повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, посилаючись на дані телеграм-каналу "Маріуполь. Спротив". За його словами така ситуація там станом на 29 вересня.

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У Маріуполі росіяни влаштували зачистки проукраїнським мешканцям

За словами радника мера міста, російські окупанти оточили дорогу вздовж – від суду та до кафе "Евіта". Ба більше, за його даними:

на вулиці Лавицького, біля будинку суду стоїть патруль окупантів;

зокрема, дві машини патруля;

вони розвертають машини і не пускають людей в сторону площі Свободи.

окупанти кажуть людям йти дворами.

По вулиці Лавицького ходять по домівках та квартирах. З під'їзду до під'їзду,

– підтвердив Андрющенко.

За його словами, йде зачистка проукраїнських жителів міста. Він також закликав людей бути уважними та попередити близьких про небезпеку.

Людям радять їхати з Маріуполя

Радник мера Маріуроля Петро Андрющенко заявив, що жителям міста треба негайно евакуюватися з міста. Все тому, що російські загарбники вже зовсім скоро збираються оголосити мобілізацію.

За деякими повідомленнями, готові брати навіть жінок. За даними Андрющенка,:

окупанти збираються почати мобілізацію орієнтовно з 10 жовтня;

згідно з листуванням з гауляйтером іващенком та зрадником, який очолює одну з місцевих лікарень, Орлянським, медику наказали подати списки тих, хто підлягає на бронювання, до 10 жовтня;

найімовірніше, мобілізація відбуватиметься в тимчасово окупованих територіях. Тобто туди приїде автобус, в який напакують чоловіків і повезуть на фронт;

подібний "експеримент" окупанти нещодавно проводили в одному з районів Маріуполя.

Петро Андрющенко пояснив, що люди можуть виїхати через територію росії до країн Балтії, де приймають біженців за українським паспортом. Адже після так званої "анексії" вікно може закритись.

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