Так называемую "гуманитарную помощь" выдают не всем. Получить ее могут только люди из уязвимых категорий населения.

Заметьте В школе, как в тюрьме: учебный процесс в оккупированном Мариуполе превратился в СССР

Остальные люди не могут ничего получить. При этом во временно оккупированном Мариуполе работы практически нет. Люди не имеют возможности купить даже самое необходимое.

Тем временем в Волновахе украинцам выдали крупу, в которой ползают жуки.



Помощь жителям Мариуполя / MRPL NEWS



Помощь жителям Волновахи / Скриншот 24 канала

Россияне врут жителям временно оккупированных территорий

Российские захватчики продолжают распространять на временно оккупированных территориях циничные фейки. На этот раз враг придумал, что мариупольцев после так называемого "референдума" ждет арест. Ложь захватчиков опроверг Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя.

Не слушайте и не прислушивайтесь к пропаганде. Украина и мариупольцы в эвакуации ждут каждого жителя Мариуполя с настоящими теплыми объятиями Родины. Эвакуируйтесь. Не подвергайте себя и близких опасности,

– заявил Андрющенко.

Украина освободит Мариуполь от захватчиков. Тогда в город вернется безопасность.

Заметьте – украинские военные активно продвигаются в Херсонской области: смотрите видео