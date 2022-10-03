Якобы теперь местные являются гражданами России, потому что имеют соответствующие документы. Советник ОП Михаил Подоляк успокаивает украинцев, что это все ложь и никакого наказания за принудительно полученный паспорт не будет.

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Принудительное предоставление гражданства – фикция: Подоляк о запугивании оккупантов

Никаких последствий, если вам предоставят российский паспорт на временно оккупированной территории, не будет. Советник Офиса Президента говорит, что такими манипуляциями и пропагандой захватчики пытаются "связать местное население кровью".



Михаил Подоляк о принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях / Скриншот из Твиттера

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О чем Владимир Зеленский просит жителей оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обратился к находящимся под оккупацией украинцам. Глава государства попросил граждан заботиться о себе и помогать ускорить победу Украины.

Кроме этого президент призвал:

скрываться от российской мобилизации всеми силами;

избегать повесток;

пытаться выехать на подконтрольную Украине территорию.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если избежать принудительной "могилизации" не удалось, стоит саботировать любую активность врага (не подвергая при этом себя опасности) и, как только будет возможность, перейти на украинские позиции.

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