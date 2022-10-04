На початку операції йшлося про те, що на захопленій території перебувало до 5 000 військових країни-агресорки. Коли наші війська підходили до Лиману, найімовірніше, там залишалося до 2000 – 2500 солдатів. Про це 24 каналу сказав речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

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Звичайно, українська армія ефективно їх знищувала та брала у полон. Однак багатьом справді вдалося втекти.

Потрібно розуміти: це не такий котел, що усі взялися за руки і їх охопили. Це динамічна оперативна обстановка, яка постійно змінюється,

– наголосив Череватий.

Де могли – закривали підрозділи й намагалися їх максимально вразити. Звичайно, хтось з них зміг вийти.

"Малими групами вони просочувалися через ліси. Десь забирали у людей машини й намагалися втекти", – додав Череватий.

За словами речника, більшість цих колон перехоплювали й знищували – або артилеристи, або десантники, або нацгвардійці.

Хто тікав з Лиману

У мережі з'являлися відео, на яких солдати з квазіреспублік на тимчасово окупованому Донбасі скаржилися, що росіяни "кинули" їх на смерть.

Варто зауважити, що у Лимані воювала така собі "збірна солянка". Там були:

добровольчі батальйони "БАРС";

імперці з "Російського легіону";

регулярний мотопіхотний полк 20 армії;

мобілізовані з Донбасу;

та інші.

У них в армії потужна сегрегація. Чеченці зневажають росіян, вони з ними практично не перетинаються, лише для того, аби узгодити якісь мінімальні питання. Усі вони ставилися з великим презирством до військових з так званих ЛНРівців та ДНРівців,

– розповів речник Східного угрупування ЗСУ.

Так, військовими з квазіреспублік на території Донецької та Луганської області просто "затикали дірки". Росіяни безжально відправляли їх на найнебезпечніші позиції, адже сприймали їх винятково як "гарматне м'ясо".

Звільнення Лиману: коротко

Збройні Сили України 1 жовтня офіційно взяли під контроль місто Лиман, що у Донецькій області. Над містом замайорів синьо-жовтий прапор.

Глава Пентагону Ллойд Остін відзначив успіх українських військ. Він нагадав, що російські окупанти використовували Лиман як логістичний центр для постачання озброєння своїм угрупованням на Сході України. Тепер їм буде значно складніше і перед росіянами постає своєрідна дилема.

Нашим військовим вдалося звільнити й інші населені пункти, які межують з Лиманом: Новоселівка, Шандриголове та Ставки. Нараз там тривають стабілізаційні заходи.

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