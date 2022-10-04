Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, у Лимані чимало мін, тому в місті небезпечно.

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Яка ситуація в Лимані

Сергій Череватий відзначив, що Володимир Зеленський, повідомляючи про зачистку Лиману 2 жовтня, мав на увазі те, що місто зачищено від основної маси ворожих військ. Зараз, за словами речника Східного угруповання, ще поодиноких окупантів виявляють.

Однак окупанти залишили по собі величезну кількість мін, розтяжок та ПФМ-1 – так званих "Лепестків". Сергій Череватий відзначив, що вже чимало українських та іноземних журналістів зверталися з проханнями дозволити відвідини деокупованого Лимана. Однак з цим потрібно почекати – у місті працюють сапери, щоб зробити ситуацію безпечнішою.

Звільнення Лимана: головне

Після потужного контрнаступу на Харківщині, українські захисники та захисниці почали операцію з оперативного оточення Лиману на Донеччині. Цю операцію завершили 30 вересня. Крім того, ЗСУ звільнили низку населених пунктів довкола Лиману, зокрема Ямпіль та Дробишеве.

Наступного дня наші воїни вже зайшли у місто, а ще через добу Володимир Зеленський підтвердив, що Лиман – наш.

Однак наші захисники та захисниці не зупиняються й продовжують наступ. Після Лиману наші війська звільнили Торське та продовжують і далі повертати український прапор на своє законне місце.

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