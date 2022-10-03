Про це в етері національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він відзначив, що зараз ЗСУ роблять все можливе, аби окупанти не збудували укріплень у Кремінній.

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Яка ситуація на Сході

Сергій Череватий розповів, що у Кремінну втекли залишки окупантів, які не вдалося добити під Лиманом. Там вони намагаються будувати украплення, однак ракетні війська, авіація та артилерія роблять усе, аби завадити ворогу.

Водночас окупаційні війська залишаються активними на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там, за словами Череватого, зосереджені основні сили противника.

На Бахмутському напрямку ворог намагається окупувати Зайцеве і Спірне, а Бахмут продовжують обстрілювати. На Авдіївському напрямку окупанти обстрілюють та намагаються захопити Невельське та Первомайське.

Окремо речник Східного угруповання відзначив, що поки що російські мобілізовані не становлять загрози, оскільки їх ще не так багато і підготовки у них немає. Попри те, Череватий відзначив, що коли їх буде, як заявляли в Кремлі, 300 тисяч – тоді це може створити певні перешкоди для ЗСУ, адже така кількість людей навіть з мінімальною підготовкою може допомогти окупантам укріпити оборону.

ЗСУ звільнили Лиман

Після потужного контрнаступу на Харківщині, українські захисники та захисниці почали операцію з оперативного оточення Лиману на Донеччині. Цю операцію завершили 30 вересня. Крім того, ЗСУ звільнили низку населених пунктів довкола Лиману, зокрема Ямпіль та Дробишеве.

2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про повну зачистку Лимана та повернення міста під контроль України. Слідом за Лиманом наші війська звільнили Торське.

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