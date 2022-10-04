Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, в Лимане много мин, поэтому в городе опасно.

Обратите внимание После деоккупации Торского россияне скрылись в Кременной: где они пытаются атаковать

Какая ситуация в Лимане

Сергей Череватый отметил, что Владимир Зеленский, сообщая о зачистке Лимана 2 октября, имел в виду, что город зачищен от основной массы вражеских войск. Сейчас, по словам спикера Восточной группировки, еще единичных оккупантов обнаруживают.

Однако оккупанты оставили после себя огромное количество мин, растяжек и ПФМ-1 – так называемых "Лепестков". Сергей Череватый отметил, что уже многие украинские и иностранные журналисты обращались с просьбами разрешить посещение деоккупированного Лимана. Однако с этим нужно подождать – в городе работают саперы, чтобы сделать ситуацию более безопасной.

Освобождение Лимана: главное

После мощного контрнаступления в Харьковской области, украинские защитники и защитницы начали операцию по оперативному окружению Лимана на Донетчине. Эту операцию завершили 30 сентября. Кроме того, ВСУ освободили ряд населенных пунктов вокруг Лимана, в частности Ямполь и Дробышево.

На следующий день наши воины уже вошли в город, а через сутки Владимир Зеленский подтвердил, что Лиман – наш.

Однако наши защитники и защитницы не останавливаются и продолжают наступление. После Лимана наши войска освободили Торское и продолжают возвращать украинский флаг на свое законное место.

Интересно – как у пропагандистов пылает из-за освобождения Украиной Лимана: смотрите видео