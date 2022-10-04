У Херсонській області український прапор замайорів відразу в декількох населених пунктах, пише 24 канал. Відповідні фото та відео з'явилися у мережі.
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ЗСУ зайшли в Дудчани
Зокрема, на Херсонському напрямку станом на 15 годину 4 жовтня повідомляється, що звільнено:
- Старосілля,
- Велика Олександрівка,
- Давидів Брід,
- Блакитне,
- Новодмитрівка,
- Нововоскресенське,
- Новомиколаївка,
- Новопетрівка,
- Дудчани.
У мережі повідомляють, що Давидів Брід був основним рубежем оборони російських окупантів і її прорвали. Українські захисники записали відео, в якому повідомили, що Давидів Брід звільнений від окупантів 4 жовтня.
Українські військові звільнили Давидів Брід: відео
Село Давидів Брід від ворожих військових звільнили воїни 35 окремої бригади морської піхоти.
Звільнений Давидів Брід: карта
Також українські військові опублікували відео зі Старосілля, яке вдалося звільнити після того, як було деокуповано Архангельське. Повідомляється і про звільнення селища Велика Олександрівка.
Де розташоване Старосілля: карта
Де розташована Велика Олександрівка: карта
Українським воїнам вдалося прогнати росіян з Новомиколаївки.
Де розташована Новомиколаївка: карта
Єрмак натякнув на успіхи ЗСУ
Вкрай лаконічний допис з натяком на успіхи ЗСУ в Херсонській області опублікував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він опублікував 5 емодзі прапорів України та ракету, що в сумі дорівнює кавун.
Крім успіхів на Херсонщині, повідомляється, що на Харківщині звільнено Богуславку, Борову, Борівську Андріївку.
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