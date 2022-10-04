У Херсонській області український прапор замайорів відразу в декількох населених пунктах, пише 24 канал. Відповідні фото та відео з'явилися у мережі.

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ЗСУ зайшли в Дудчани

Зокрема, на Херсонському напрямку станом на 15 годину 4 жовтня повідомляється, що звільнено:

Старосілля,

Велика Олександрівка,

Давидів Брід,

Блакитне,

Новодмитрівка,

Нововоскресенське,

Новомиколаївка,

Новопетрівка,

Дудчани.

Важливо. Генштаб ЗСУ поки офіційно не підтверджував звільнення вище названих населених пунктів.

У мережі повідомляють, що Давидів Брід був основним рубежем оборони російських окупантів і її прорвали. Українські захисники записали відео, в якому повідомили, що Давидів Брід звільнений від окупантів 4 жовтня.

Українські військові звільнили Давидів Брід: відео

Село Давидів Брід від ворожих військових звільнили воїни 35 окремої бригади морської піхоти.

Звільнений Давидів Брід: карта

Також українські військові опублікували відео зі Старосілля, яке вдалося звільнити після того, як було деокуповано Архангельське. Повідомляється і про звільнення селища Велика Олександрівка.

Де розташоване Старосілля: карта

Де розташована Велика Олександрівка: карта

Українським воїнам вдалося прогнати росіян з Новомиколаївки.

Де розташована Новомиколаївка: карта

Єрмак натякнув на успіхи ЗСУ

Вкрай лаконічний допис з натяком на успіхи ЗСУ в Херсонській області опублікував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він опублікував 5 емодзі прапорів України та ракету, що в сумі дорівнює кавун.

Крім успіхів на Херсонщині, повідомляється, що на Харківщині звільнено Богуславку, Борову, Борівську Андріївку.

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