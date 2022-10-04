Про це написав 4 жовтня військовослужбовець ТрО та депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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"Пропагандистські пабліки рашистів готують аудиторію до того, що залишать Давидів Брід, Малу і Велику Олександрівку", – зазначив Хлань.

"Поступово відкочуватимуться"

За словами депутата, у росіян завжди дивні формулювання. Це через те, що ЗСУ їх знищують і відтісняють. Коментарі під такими новинами окупанти закривають.

Дуже ймовірно, що наші війська поступово відкочуватимуться, тримаючи ситуацію під контролем, – пишуть загарбники.

Про що говорить російська пропаганда

Російські окупанти поширювали в мережі відео, як закопують контейнери на Херсонщині. Пропагандисти переконували, що це "новітня зброя", яка має налякати українців. За словами керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, це спроба посіяти паніку.

"Те, що створювалося пропагандистським телебаченням й каналами – це воно і є. Звісно, було враження якогось ймовірного застосування забороненої зброї. А те, що ворог цим "промишляє" – ми знаємо про це точно, тому що вже були застосування заборонених "касетних" снарядів, повне ігнорування міжнародного права й конвенційних положень", – пояснила Гуменюк.

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За словами речниці, ЗСУ відстежують усі дії російських окупантів і готові застосовувати засоби захисту. Загарбники ж вдаються до всіх методів на полі бою – навіть до абсурдних фейків.

Деокупація Херсонщини

Сили Спеціальних Операцій 3 жовтня розповіли, що звільнили ще один населений пункт у Херсонській області. Наразі не повідомляють його назву.

Також синьо-жовтий стяг підняли над Миролюбівкою та Архангельським. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Крім цього, 2 жовтня повідомили про деокупацію Хрещенівки. Захисники опублікували промовисті фото з прапорами.

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