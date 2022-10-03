Про це 24 каналу сказав депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, якщо Стрємоусов записує свої заспокійливі відео – це означає, що в окупантів щось дуже сильно "підгорає".

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Колаборант уже не вперше записує відео про міст

Хлань зауважив, що зрадник Стрємоусов починає робити якісь заяви кожного разу, коли у російських загарбників не дуже добре йдуть справи.

Як щось трапляється, я так розумію, його виштовхують, щоб він записував якісь заспокійливі відео,

– сказав депутат Херсонської облради.

Він нагадав, що раніше цей колаборант уже стверджував, що "міст стоїть, на ньому лише пару дірочок". Хоч насправді Антонівський міст був уже вщент знищений.

Хлань висловився щодо заспокійливого відео колаборанта Стрємоусова про Антонівський міст: дивіться відео

"Міст стоїть" – найголовніше досягнення Стрємоусова"

Хлань наголосив, що подібне відбувається і зараз. Стрємоусов знову заявляє, що Антонівський міст стоїть.

Я так розумію, "міст стоїть" – це найголовніше досягнення Стрємоусова. Але те, що по ньому їздити не можна, він про це не каже,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Тому, додав він, якщо Стрємоусов записує свої заспокійливі відео – це означає, що в окупантів щось дуже сильно "підгорає". Колаборант намагається заспокоїти, що ситуація під контролем й усе спокійно.

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