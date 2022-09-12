Ще приблизно об 11 годині журналісти повідомляли, що в Херсоні було чутно вибухи. Депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань ексклюзивно в ефірі 24 каналу повідомив, що українські оборонці вдарили по мосту.

Увага Під потужним вогневим контролем ЗСУ: росіянам не вдається відновити мости

За його словами, це сталося після того, як окупанти "тестували" його.

Справді, сьогодні вранці, приблизно об 11 годині було влучне потрапляння в Антонівський міст. Була серія вибухів,

– розповів Хлань.

Він додав, що влучили як в техніку окупантів, яка була поблизу, так і власне по самому мосту.

Окупанти пробували переходити через міст

"Хочу зазначити, що напередодні місцеві бачили невеличке, але пересування по Антонівському мосту. Я так розумію, це були не цивільні", – додав він.

Також містяни помітили військові машини. Схоже, так окупанти спробували "протестувати" міст після того, як вони його трохи підлатали.

Схоже, частково їм це вдалося, але не надовго. Одразу опісля українські оборонці швидко виправили цю ситуацію й потужно вгатили по мосту. Тож техніка туди вже не зможе поїхати.

"Це ще раз підтверджує, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі транспортні артерії", – підкреслив Хлань.

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Ворог не може перекинути сили через Дніпро

Збройні Сили України на Півдні взяли під вогневий контроль шляхи постачання окупантів. Зокрема, в оперативному командуванні "Південь" 10 вересня вкотре підтвердили, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістику ворога.

Повідомляється, що росіяни намагаються відновити мости чи звести понтонні переправи, однак всі спроби ворога марні. Раніше окупанти в Херсонщині заявили, що не планують відновлювати Антонівський міст.