Об этом 24 каналу сказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, если Стремоусов записывает свои успокаивающие видео – это значит, что у оккупантов что-то очень сильно "подгорает".

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Коллаборант уже не в первый раз записывает видео о мосте

Хлань отметил, что предатель Стремоусов начинает делать какие-то заявления всякий раз, когда у российских захватчиков не очень хорошо обстоят дела.

Как что-то случается, я так понимаю, его толкают, чтобы он записывал какие-то успокаивающие видео,

– сказал депутат Херсонского облсовета.

Он напомнил, что ранее этот коллаборант уже утверждал, что "мост стоит, на нем всего пару дырочек". Хотя на самом деле Антоновский мост был уже полностью уничтожен.

Хлань высказался по поводу успокаивающего видео коллаборанта Стремоусова про Антоновский мост: смотрите видео

"Мост стоит" – самое главное достижение Стремоусова

Хлань подчеркнул, что подобное происходит и сейчас. Стремоусов снова заявляет, что Антоновский мост стоит.

Я так понимаю, "мост стоит" – это самое главное достижение Стремоусова. Но то, что по нему ездить нельзя, он об этом не говорит,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Поэтому, добавил он, если Стремоусов записывает свои успокаивающие видео – это значит, что у оккупантов что-то очень сильно "подгорает". Коллаборант пытается успокоить, что ситуация под контролем и все спокойно.

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