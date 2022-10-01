На мост россияне подвозят стройматериалы, скапливают дорожно-ремонтную технику. Об этом сообщили в местном ОВА, передает 24 канал.
Кстати Возле Антоновского моста и в Новой Каховке слышали взрывы, за Херсоном – сильный пожар
ВСУ ударили по командному пункту россиян
Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражение по командному пункту в Бериславском районе, а также по 6 районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.
Дважды атаковали колонну военной техники в Новой Каховке. Впечатлили пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.
Оккупанты обстреливают населенные пункты
Российские оккупанты обстреляли прифронтовые села Бериславского района, ударили по гражданской инфраструктуре и по домам мирного населения. К сожалению, кроме разрушений есть раненые местные жители. Некоторые села обесточены, есть проблемы с водоснабжением.
Захватчики также устроили из "Града" в район недавно освобожденной от оккупантов Миролюбовки. Одного человека убили, еще одного – ранили.
В ОВА подчеркивают, что ситуация оккупированных селах – критическая.
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