На мост россияне подвозят стройматериалы, скапливают дорожно-ремонтную технику. Об этом сообщили в местном ОВА, передает 24 канал.

Кстати Возле Антоновского моста и в Новой Каховке слышали взрывы, за Херсоном – сильный пожар

ВСУ ударили по командному пункту россиян

Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражение по командному пункту в Бериславском районе, а также по 6 районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.

Дважды атаковали колонну военной техники в Новой Каховке. Впечатлили пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.

Обратите внимание! ВСУ уже неоднократно попадали по Антоновскому мосту. Местные коллаборанты придумывают, будто он работает. Заявили даже, что "все проваливается, но мост цел".

Оккупанты обстреливают населенные пункты

Российские оккупанты обстреляли прифронтовые села Бериславского района, ударили по гражданской инфраструктуре и по домам мирного населения. К сожалению, кроме разрушений есть раненые местные жители. Некоторые села обесточены, есть проблемы с водоснабжением.

Захватчики также устроили из "Града" в район недавно освобожденной от оккупантов Миролюбовки. Одного человека убили, еще одного – ранили.

В ОВА подчеркивают, что ситуация оккупированных селах – критическая.

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