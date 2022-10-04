Ворожі "медіа" хотіли подати російським глядачам цей перформанс, як застосування "новітньої зброї", яка мала налякати ЗСУ. Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

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Речниця ОК "Південь" зазначила, що чутки про "новітню зброю" росіян є нічим іншим, як "інформаційним впливом".

Те, що створювалося пропагандистським телебаченням й каналами – це воно і є. Звісно, було враження якогось ймовірного застосування забороненої зброї. А те, що ворог цим "промишляє" – ми знаємо про це точно, тому що вже були застосування заборонених "касетних" снарядів, повне ігнорування міжнародного права й конвенційних положень,

– пояснила Гуменюк.

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За її словами, це "практики" росіян на полі бою, тому у ЗСУ цілком ймовірно могли очікувати на нові "сюрпризи".

"Ми готуємось до цього, знаємо про це, можемо застосувати засоби захисту відповідно. Відстеживши ретельно цю картинку, ми побачили, а також вони самі це продемонстрували, що хотіли створити пропагандистське відео, як вони одним пострілом знищують підрозділ: з великою кількістю диму, спецефектів. Все тому, що крім цього у них нічого більше немає", – резюмувала військовослужбовиця.

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