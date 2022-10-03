Українські військові встановили абсолютний контроль над цими населеними пунктами. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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ЗСУ потужно просунулися на Півдні

Наші Збройні Сили просунулися з боку Кочубеївської громади – це північ Херсонської області з боку Кривого Рогу,

– повідомив депутат Херсонської облради.

ЗСУ потужно просуваються до міста Берислав, щоб відрізати окупаційне військо від переправи на Нову Каховку. Це допоможе нашим воїнам взяти під абсолютний контроль весь північний напрямок фронту на Півдні України.

Де окупанти зосередили сили

Окупанти зосередили на Херсонщині дуже багато сил, саме тому ми не бачили в регіоні такого швидкого просування Збройних Сил, як на Харківщині. Так, село Осокорівка дуже довго було "сірою зоною" і окупанти не хотіли звідти виходити.

Якщо говорити про напрямок фронту, який з боку Миколаєва, то окупанти сконцентрували там шалено великі сили,

– зауважив Хлань.

Так, на Херсонщині тривають важкі бої. Ворог потужно підготувався та, попри пошкодження переправ і ускладнену логістику, все одно сконцентрував особовий склад і велику кількість зброї для того, щоб утримувати правий берег. За словами військовослужбовця, Владімір Путін особисто наказав росіянам тримати Херсонську область.

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