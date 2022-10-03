Окупанти підсвідомо вже готові відійти зі своїх позицій, які вони займають на підступах до Криму. Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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"Підготовка" до оборони

Заступник голови Херсонської облради зазначив, що на сьогодні росіяни зрозуміли, що на успіхи своєї армії найближчим часом не слід очікувати.

Враховуючи, що окупанти почали окопуватися в тих громадах, які значно ближчі до Криму, вони самі не вірять, що зможуть утриматися на тих рубежах, на яких вони зараз є. Вони вже готують позиції для себе, намагаються проводити інженерні роботи, ставлять бетонні плити, де можуть,

– пояснив Соболевський.

За його словами, це означає, окупанти готуються до оборони, але вже на інших рубежах.

"Таким чином можна зробити висновок, що вони морально вже готові залишити свої позиції, які сьогодні мають", – додав він.

Як росіяни готуються до оборони на Херсонщині: дивіться відео

"Пропускна система"

Соболевський підкреслив, що на тлі своїх невдач, росіяни ускладнюють для херсонців можливості виїзду на підконтрольну Україні територію.

З цим дуже складна ситуація. З Василівки на Запоріжжя вчора змогли проїхати лише два автомобілі. Позавчора – 11 людей змогли виїхати. Яка ситуація сьогодні – інформація уточнюється. На жаль, росіяни вводять так звану "пропускну систему". Не зрозуміло, як вона працюватиме,

– розповів чиновник.

Він вказав, що окупанти вивісили "об'яви" з номером телефону, на який через месенджер необхідно надсилати свої особисті дані та причини виїзду.

"Надалі потрібно чекати, коли звідти перетелефонують й скажуть, чи можна їхати. Там просто якийсь хаос. Ці умови створюють штучно, щоб люди взагалі не мали можливості виїздити з Херсонщини, особливо після псевдореферендуму. Це дуже не відповідає картинці "російських територій", які "щасливі", що стали частиною "руського міра", – зауважив Соболевський.

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За його словами, до запровадження "пропускної системи" з області щодня виїздили від 500 до 600 людей впродовж тривалого часу.

"А якщо було б більше пунктів виїзду і якби так не ускладнювався б виїзд – то виїжджали б щодобово ще більше", – резюмував чиновник.

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